Con lo scooter contro un'auto: padre e figlio gravi in ospedale a Palermo

Sono gravi le condizioni di due uomini di 60 e 36 anni, padre e figlio, rimasti coinvolti in un incidente stradale, avvenuto a Palermo, lungo viale Regione Siciliana. A quanto si apprende, i due a bordo di uno scooter, per cause ancora da chiarire, si sono scontrati con un'auto, nei pressi del distributore di benzina di Bonagia. Immediati i soccorsi. Il 60enne si trova tuttora in coma, nell'ospedale Civico; il figlio è stato invece trasporto d'urgenza al Policlinico. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi del caso.