Il 26 aprile si inaugura al Trigona di Noto il Centro diurno autistico

L’Asp di Siracusa organizza l’inaugurazione dell’apertura del Centro diurno interamente pubblico per i Disturbi dello Spettro Autistico, in collegamento con un ambulatorio dedicato ad Avola, ubicato al terzo piano (Ala Distretto Sanitario) della struttura ospedaliera Trigona di Noto a servizio della zona sud della provincia. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà mercoledì 26 aprile 2023 alle ore 11.

“Con l’apertura del nuovo Centro diurno per l’autismo, si concretizza finalmente una importante realtà fortemente voluta per rispondere alle necessità di familiari e associazioni – sottolinea il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – e si aggiunge al già esistente Centro per l’Autismo convenzionato di Lentini. La sua istituzione, interamente pubblica, amplia l’offerta su tutto il territorio della provincia di Siracusa per evitare agli utenti e alle loro famiglie faticosi trasferimenti dalla zona sud alla zona nord della provincia”.