Modica. La vertenza SpM, la Cgil: il Comune deve dare risposte a 79 lavoratori

Il segretario della Camera del lavoro di Modica, Salvatore Terranova, torna a sollecitare la commissaria comunale, Domenica Ficano, ad occuparsi e a risolvere la vicenda dei lavoratori della Spm che devono ricevere il pagamenti di 5 mesi di stipendio: novembre, dicembre 2022 e Gennaio, Febbraio e Marzo 2023). "Circa 15 giorni addietro - afferma Terranova - dopo che la Cgil aveva fatto una dura pressione nei confronti sia della partecipata che del Comune, si era aperto lo spiraglio per il pagamento di un mese, ma la fattura (relativa al mese di marzo 2023) che l’ente Comune avrebbe dovuto pagare alla partecipata è stata oggetto di pignoramento presso il Comune, perché la SpM non ha pagato da diversi anni il suo consulente del lavoro. Un pignoramento di 89 mila euro a fronte di una fattura da pagare alla partecipata di 86 mila euro. Per cui nessuna mensilità pagata. Verso la fine di febbraio la Cgil, visti i ritardi eccessivi nei pagamenti degli stipendi, dichiara lo stato di agitazione, comunicandolo al Prefetto, che ci fa pervenire, soltanto nei giorni scorsi, una nota (inviata alla Commissaria e per conoscenza anche alla Camera del lavoro di Modica) con cui chiede al Comune di esperire la procedura affinché sia direttamente il Comune a pagare la mensilità ai lavoratori. Nel frattempo - continua Terranova - riusciamo ad avere, dopo diverse richieste, un incontro con la Commissaria, con la presenza di tutte le sigle sindacali. In quella sede la Commissaria ci fornisce l' informazione secondo cui stava lavorando per far sì di mettere il Comune in condizione di pagare in via diretta i lavoratori della SpM. Fino al 14 aprile scorso eravamo a conoscenza del fatto che il Comune avrebbe pagato ai dipendenti della SpM il mese di Febbraio 2023. Anzi, ancora dopo qualche giorno, ci veniva detto che erano stati effettuati i bonifici ai lavoratori da parte del Comune.

Ma la beffa era dietro l'angolo perchè abbiamo appreso che il Comune ha trasferito il mandato alla SpM e quest’ultima ha operato i bonifici di pagamento del 70% dello stipendio relativo solo al mese di Novembre 2022, concretamente una sorta di elemosina. Di fronte ad una condizione di riduzione alla povertà di 79 famiglie - conclude il segretario della Camera del lavoro - e rispetto al fatto che la SpM non ha le risorse economiche per pagare ancora le altre 4 mensilità arretrate ai propri dipendenti, il Comune deve farsi carico di questa emergenza".