Preso a Rosolini per droga viola le prescrizioni: finisce ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno arrestato un 36enne del luogo per reiterate violazioni della misura cautelare.

Arrestato nei giorni scorsi per detenzione di stupefacenti, il Tribunale di Siracusa gli aveva imposto la presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria, con obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne, ma l’uomo ha violato ripetutamente l’obbligo di presentazione e, nonostante un primo ammonimento del Giudice, ha continuato ad ignorare le prescrizioni.

I militari hanno segnalato all’Autorità giudiziaria le ripetute trasgressioni, anche successive all’ammonimento notificato, che hanno portato all’emissione di un provvedimento di aggravamento.

Dopo le formalità di rito, il 36enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.