Riprese le ricerche in mare a Siracusa per l'uomo che ha salvato due ragazzini

Sono riprese questa mattina subito dopo l'alba, le ricerche di V.B, 34 anni, originario di Floridia, scomparso ieri nel mare della 'Marchesa' tra Cassibile ed Avola, dopo essersi tuffato per salvare due ragazzini che si trovavano in difficoltà. Sul posto la motovedetta della Capitaneria di Porto con il supporto dei sommozzatori dei vigili del fuoco e di mezzi aeronavali. Al momento, però, non c'è traccia di V.B. L'uomo sarebbe stato testimone di una tragedia che stava per coinvolgere due ragazzini che stavano facendo assieme ad altri compagni una passeggiata naturalistica. Secondo quanto si è appreso, i due si sarebbero affacciati un po' troppo sul Ponte di Cassibile, finendo in mare.

V.B., che si trovava in zona, forse per una battuta di pesca, ha capito che i ragazzini erano in difficoltà e si è lanciato in mare per salvarli. Con tanta fatica è riuscito a portarli a riva, ma non è andata altrettanto bene per il soccorritore che è stato inghiottito dal mare. A Floridia vive un cugino dell'uomo che porta lo stesso nome e cognome, rimasto sotto choc appena ha appreso la notizia. Sono ore drammatiche per la famiglia di V.B. Sanno che il tempo gioca a sfavore del disperso. Non si esclude che dopo il salvataggio possa essere stato colpito da un improvviso malore.