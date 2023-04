Andrea Marcucci lascia il Pd: è un Patchwork da assemblea studentesca

"Mi pare che le anime liberaldemocratiche e popolari, siano già state confinate in retroguardia nel Pd. Nel contempo non si può neanche dire che con Elly Schlein abbia trionfato un'identità socialdemocratica, ad ora mi sembra più un Patchwork da assemblea studentesca". Così l'ex parlamentare Andrea Marcucci spiega in un'intervista a Il Giornale la sua decisione di non rinnovare l'iscrizione al Pd. "Aderirò a Liberali Democratici Europei - prosegue - proprio con lo spirito di favorire l'obiettivo più razionale da raggiungere: una federazione ampia ed inclusiva, che nasca dai territori in modo democratico. Italia Viva, Più Europa, la galassia di Beppe Fioroni, Lde, se vorrà certamente Azione, possono costituire quella presenza liberale ed europeista che in Italia nessuno rappresenta".