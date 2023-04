Lo Scicli Social Club si congeda dai propri sostenitori con una vittoria, commovente il congedo di Giovanni Marino dalla pallamano giocata

ASD HANDBALL SCICLI SOCIAL CLUB - PALLAMANO MARSALA 42-29

(PT 22-11)

ASD HANDBALL SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti Gioele, Ballaera (3) Marino Giovanni (8), Marino Bartolo (1), Ficili (4), Ciavorella (12), Carbone (9), Causarano, Nakoue (1), Plaku (1), Donzella, Russino, Dina, Costa (3), Occhipinti Antonio. All.: Luigi Ciavorella.

PALLAMANO MARSALA: Panarello, Barraco (2), Campisi, D’Alberti (9), Di Giovanni S. (3), Culicchia (1), Inguì (1), Randazzo (4), Rallo S. (4), Rallo L., Di Giovanni V. (1), Torrente (1), Nasso (3), La Commare. All.: Graziano Tumbarello.

ARBITRI: Nunzio Bertino e Fabio Bocchieri.

I padroni di casa gialloverdi, attualmente al terzo posto in classifica, hanno fatto pienamente il loro dovere vincendo con grande autorità contro la compagine, in maglia azzurra, della Pallamano Marsala.

Un successo che è arrivato dopo tre sconfitte consecutive che ha tonificato il gruppo gialloverde. Questa bella affermazione è servita, anche, per dare nel migliore dei modi un saluto a Giovanni Marino, che ha deciso di dire addio alla pallamano giocata, dopo oltre trenta anni di attività. Momenti di commozione nei minuti finali della gara, quando a seguito di un time out, il predetto ha salutato il pubblico, che, poi, al fischio finale lo ha applaudito con un lungo e scrosciante applauso.

E’ stata una partita divertente, senza ritmi esaltanti, subito sbloccata dagli ospiti ma poi condotta sempre con padronanza dai padroni di casa. Primo tempo 22-11.

Nella ripresa il sistema di gioco non è cambiato, pur schierando i giovani under (Nakoue, Plaku e Dina), che stanno dimostrando di attraversare un buon momento di crescita.

“Bravi tutti i ragazzi che sono rimasti sempre concentrati, attenti sia in fase difensiva che in quella offensiva – ha affermato il presidente Carmelo Ficili al termine della partita -. Sono veramente soddisfatto ed orgoglioso del percorso di maturazione dei più giovani. Dopo tre sconfitte di fila era d’obbligo cambiare rotta con una vittoria. Adesso pensiamo all’ultima trasferta della stagione sul campo del Girgenti perché vogliamo chiudere nel migliore dei modi”.