Incidente sulla Mazara del Vallo - Palermo, morti due giovani motociclisti

E' di due morti il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato sulla Mazara del Vallo- Palermo all'altezza di Leroy Merlin, verso Palermo. Le vittime sono due giovani usciti con un gruppo di motociclisti. Dalle prime notizie sembra che una moto si sia scontrata con un'auto. Sull'asfalto sono rimasti i due giovani, per i quali non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia stradale.

A perdere la vita - dopo lo scontro con un'auto - sono stati Alessio Fardella, 35 anni, e un'altra persona che è ancora da identificare: entrambi erano usciti insieme a un gruppo di motocilisti. Lunghe code si sono formate sulla A19, in direzione Palermo.