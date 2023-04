Controlli interforze sulla Movida di Catania: 9 mila euro di sanzioni

Nella serata di ieri e nel corso della notte successiva, in attuazione delle direttive emanate in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, il Questore di Catania ha disposto complessi ed articolati controlli nelle vaste zone del centro storico divise, al fine di migliorare l’efficienza operativa, in 2 aree: da un lato, la zona compresa tra via Coppola, via Antonino di Sangiuliano, piazza Bellini e piazza Scammacca, dall’altro piazza Federico di Svevia e vie limitrofe.

Nelle anzidette aree operative sono stati dislocati equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, che hanno vigilato sulle dinamiche collettive ed operato diversi controlli nei confronti delle persone ivi presenti o in transito, soprattutto per il contrasto di quelle condotte, commesse dagli avventori degli esercizi pubblici ed alla guida di auto e motoveicoli, che incidono fortemente sul decoro urbano ed ingenerano allarme nella collettività.

Complessivamente, sono state controllate 106 persone, 32 veicoli e due attività commerciali. All’esito dei controlli, l’Arma dei Carabinieri ha contestato 8 violazioni del Codice della Strada, per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e guida senza casco, per un valore complessivo di 9000,00 euro, mentre la Polizia Locale ha contestato 9 violazioni del Codice della Strada, eseguendo 4 fermi amministrativi e sottoponendo a sequestro 2 veicoli.

Nel corso dei controlli, infine, la Polizia di Stato procedeva a controllare un cittadino straniero a bordo di un motociclo su cui aveva apposto la targa di un altro ciclomotore. A seguito di accertamenti il motociclo risultava rubato e pertanto restituito al legittimo proprietario mentre il cittadino extracomunitario, assumeva un comportamento scontroso con gli operanti rifiutando di fornire le proprie generalità danneggiando la volante di servizio. Pertanto lo stesso veniva arrestato per ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato.