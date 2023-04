Elezioni a Siracusa, Giunta (Pd) designa Paolo Ficara (M5s) suo vice sindaco

Renata Giunta presenta il suo primo assessore designato. Si tratta di Paolo Ficara, già parlamentare nazionale per il Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera. Si è occupato dei temi della mobilità sostenibile, della portualità e, in genere, delle infrastrutture per il collegamento e lo sviluppo del Mezzogiorno e della Sicilia in particolare. Con i suoi emendamenti ha permesso lo stanziamento di svariati milioni di euro per Siracusa, Augusta, Noto, Avola, Pachino e in generale per l'intera provincia di Siracusa.

Paolo Ficara è stato indicato da Renata Giunta anche come vicesindaco designato della sua squadra di governo cittadino.

Renata Giunta è la candidata sindaca della coalizione progressista con M5S, PD, Lealtà e Condivisione in primo piano.

Domani Renata Giunta parteciperà alla presentazione della lista del M5S, nel salone del Santuario della Madonna delle Lacrime, a partire dalle 18.30. E con lei ci sarà anche Paolo Ficara.

Un recente sondaggio della società Bidimedia, commissionato dall'Istituto per la Competitività, ha premiato Renata Giunta con il gradimento nelle intenzioni di voto da parte degli elettori siracusani.