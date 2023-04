Automobilismo, il pilota di Bronte Currenti vince la Linguaglossa - Piano Provenzana

Alla 3^ Linguaglossa - Piano Provenzana brillano o colori del team Phoenix con la squillante vittoria di Andrea Currenti che su Fiat 500 ha dominato la classifica riservata ai protagonisti del Campionato Italiano “Le Bicilindriche”.

Il giovane me espetto driver etneo di Bronte ha confermato la sua supremazia in una categoria combattuta a ed impegnativa, in cui l’alfiere Phoenix vanta due titoli italiani.

Currenti ha iniziato il suo efficace week end con due salite di prova utili a confermare le scelte effettuate dal pilota e da SAMO Competition sulla scattante ed energica auto con propulsore curato da Ciarcelluti. In gara il catanese della scuderia jonca ha respinto ogni tentativo d’insidia da parte della concorrenza ed ha concretizzato appieno il primo successo stagionale, conquistando immediatamente punti tricolori preziosi ed utili.

-“E’ fantastico vincere in casa e su una strada che ha da sempre rappresentato le corse in salita per i piloti della zona - afferma Currenti - Il programma pianificato con Phoenix si è aperto nel modo giusto. Abbiamo avuto conferma dell’alto livello della concorrenza, sebbene abbiamo potuto respingere ogni attacco grazie ad una vettura generosa e regolata nel modo più efficace. L’esperienza ci ha certamente aiutato, quanto il desiderio di afferrare questa vittoria. Questa è una vittoria che dedico ad Orazio Consoli mai dimenticato pilota che ci ha lasciato nel 1987.”-.