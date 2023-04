Orchestra sinfonica siciliana, i sindacati: "Guardiamo con fiducia a nuovo Cda"

"Prendiamo le distanze dall'ingiustificato e tardivo bailamme mediatico riscontrato a fronte del cessato incarico del commissario Tarantino e del conseguente decadimento di Gianna Fratta come direttore artistico. Abbiamo immediatamente, a seguito dell'insediamento dell'assessore Amata, chiesto un incontro con la stessa denunciando il fallimento della gestione commissariale e chiedendo a gran voce l'insediamento di un Cda autorevole, cosa avvenuta, e in tempi ragionevoli. La Foss è pertanto messa ora nelle condizioni di autodeterminarsi secondo quanto lo Statuto prevede e di dotarsi di un Sovrintendente che nominerà un direttore artistico. Stridono pertanto le raccomandazioni dell'ex direttore artistico, Gianna Fratta, che nonostante dichiari di avere numerosissimi impegni internazionali trova il tempo di rilasciare lunghe interviste ai quotidiani impartendo a tutti lezioni di amministrazione e di sindacato". Così in una nota congiunta i sindacati Slc-Cgil, Fistel - Cisl, Uilcom Uil e Fials Cisal, in merito alla situazione in cui versa la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana."Ricordiamo inoltre - proseguono - che i suoi moniti sulla buona amministrazione sono stati del tutto assenti quando il commissario Tarantino ha nominato Francesco di Mauro sovrintendente, senza che ce ne fosse bisogno, senza manifestazione di interesse e scavalcando altre professionalità interne alla Foss con livelli di inquadramento superiori. Dopo avere elencato una serie di contestazioni sulla gestione del direttore artistico i sindacati così concludono: "riteniamo che il rapporto di collaborazione con il Maestro Fratta possa ritenersi esaurito e concluso e guardiamo con fiducia al nuovo Cda appena insediato nella speranza di poter intraprendere insieme un percorso di scelte condivise di un progetto artistico e una ristrutturazione sistemica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana".