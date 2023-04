Manifestazione antimafia, il ministro Piantedosi il 25 aprile a Castelvetrano

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà il 25 aprile a Castelvetrano per l'iniziativa dedicata a chi ha sacrificato la vita per combattere la mafia, chiamata "Memoria Nostra", ideata e organizzata da Elena Ferraro, Giacomo Bonagiuso e dal sindaco della cittadina Enzo Alfano, che hanno convolto le autorità civili, militari e religiose della provincia di Trapani. Lo rendono noto gli organizzatori. "Memoria Nostra - spiega l'imprenditrice Elena Ferraro - è un progetto di legalità che prende le mosse da un sentimento di ringraziamento alle forze dell'ordine ed alla magistratura per avere raggiunto lo storico risultato della cattura di MatteoMessina Denaro. Partendo dal ricordo della strage di Capaci, attraverso l'esposizione di uno storico cimelio legato a quel tragico 23 maggio 1992, saranno coinvolti gli studenti". Il percorso di legalità si dipanerà in tre momenti: il disvelamento, il pellegrinaggio civile e l'inaugurazione della villa Falcone e Borsellino. Il 25 aprile alle 11 si terrà, al Sistema delle Piazze, la cerimonia del di svelamento della teca contenente i resti dell'auto Quarto Savona 15, la Croma blindata del capo scorta di Giovanni Falcone, coinvolta nell'attentato di Capaci. I presenti ascolteranno la testimonianza di Tina Montinaro, la moglie del caposcorta di Giovanni Falcone. La manifestazione prenderà ilvia un paio d'ore dopo il ricordo della Liberazione. "Momenti come quello di martedì 25 aprile - commenta il sindaco Alfano - sono importantissimi per il nostro territorio.La presenza nel cuore di Castelvetrano di un simbolo come l'auto della strage di Capaci è una straordinaria occasione di acquisizione della piena consapevolezza della ferocia di Cosa nostra". Il 26 e il 27 aprile, le istituzioni, i Comuni, l'Ufficio scolastico e la Prefettura autorizzeranno un "pellegrinaggio civile" delle scuole del Trapanese e dell'Agrigentino in visita alla Quarto Savona 15. Il 23 maggio il terzo step del progetto:nel giorno del 31/mo anniversario della strage di Capaci, le opere degli studenti verranno esposte in occasione dell'inaugurazione della villa comunale intitolata a Falcone e Borsellino.