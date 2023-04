Siracusa, città del Far west: pure il cavallo sgamba in pista ciclabile

In questi giorni di campagna elettorale a Siracusa, dove tutti o quasi gli aspiranti sindaci puntano l'indice contro le piste ciclabili, se ne vedono di tutti i colori. Non sfugge all'obbiettivo del nostro reporter neppure lo 'sceriffo' a cavallo, che al piccolo trotto utilizza la pista ciclabile di via Von Platen per una sgambatina del suo cavallo. Manca soltanto la diligenza per avere una Siracusa da Far west. Nessuno ha bloccato il driver in pieno centro urbano. Figurarsi se si è attivata la polizia municipale. Al cavallo in via Von Platen, la municipale preferisce elevare i verbali in piazza Adda a chi non paga la sosta. Veri e propri appoistamenti per fare cassa. Cosa ne pensa il sindaco uscente Francesco Italia del cavallo che sgamba? Fa parte del progetto 'Siracusa città green?'