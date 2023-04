Detenuto catanese si suicida in carcere a Taranto

Un detenuto si è suicidato nel pomeriggio nel carcere di Taranto. Cinquantunenne, originario di Catania e residente a Taranto, era stato arrestato ieri. Ne dà notizia Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, rilevando che "si tratta del 16esimo suicidio di un detenuto nel corso dell'anno, cui aggiungere un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che qualches ettimana fa si è tolto la vita in Campania". "Sovraffollamento detentivo, deficienze organizzative, strumentazioni e tecnologie inadeguate e organici carenti per tutte le figure professionali, che toccano i livelli più critici proprio in Puglia e a Taranto - accusa -, non consentono oggettivamente neppure d'ambire al perseguimento degli obiettivi indicati dall'art. 27 della Carta costituzionale e, soprattutto, mettono a repentaglio la sicurezza di reclusi e operatori.Necessitano misure emergenziali e parallele riforme strutturali che reingegnerizzino l'architettura dell'esecuzione penale e, in particolare, quella carceraria".