Il Messina si gioca la permanenza in serie C ai play out: affronterà la Gelbison

Catanzaro promossa in serie B Fidelis Andria retrocessa in Serie D Crotone al secondo turno della fase play-off nazionale Pescara al primo turno della fase play-off nazionale Foggia al secondo turno della fase play-off del girone Audace Cerignola, Picerno, Monopoli, Latina, Potenza, Juve Stabia al primo turno della fase play-off del girone Messina e Gelbison ai play-out ACCOPPIAMENTI 1^ TURNO FASE PLAY-OFF GIRONE Audace Cerignola - Juve Stabia Picerno - Potenza Monopoli - Latina

ACCOPPIAMENTI PLAY-OUT Messina - Gelbison . I peloritani nella gara decisiva di oggi contro il Taranto, fuori casa, non son o andati oltre lo 0 - 0.