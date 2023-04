Marina di Acate, volontari puliscono spiaggia e lungomare

Marina di Acate si presenterà più pulita per la Festa della Liberazione. I volontari della Pro Loco, del WWF e i rappresentanti della Giunta comunale, con il sindaco Giovanni Di Natale in testa, hanno raccolto un'enorme quantità di rifiuti dal lungomare e dalla battigia. La vivibilità della frazione balneare acatese è uno dei leitmotiv della campagna elettorale in corso, nella quale ognuno dei quattro candidati in lizza sta comunicando la propria ricetta per affrontare e tentare di risolvere le tante emergenze che si trascinano da mezzo secolo