Nuovi vertici territoriali di Cna a Canicattini Bagni

Primo incontro territoriale di CNA Siracusa che segna l'inizio di un tour nei comuni della province da parte dei vertici dell'associazione. Per Rosanna Magnano e Gianpaolo Miceli, rispettivamente presidente e segretario territoriale, il primo appuntamento è stato sabato scorso a Canicattini Bagni. In prima battuta un confronto con l'amministrazione comunale, presenti il sindaco Paolo Amenta, gli assessori Liistro e Gazzara e la vice sindaca Miceli. Al centro del dibattito le azioni sinergiche da avviare sulle risorse della programmazione 2021-2027 che segnerà un protagonismo dei comuni così come un rilancio sul riconoscimento dell'area ZES per il comune, un perimetro già individuato da sostenere in un dialogo con la Regione Siciliana. Poi un impegno nell'offrire supporto alle aziende e ai giovani interessati a fare impresa così come la realizzazione di un nucleo di operatori per generare una offerta turistica esperienziale.

Subito dopo un proficuo incontro con gli associati, nel corso del quale è stata illustrata la pianificazione delle azioni sindacali per il 2023 della CNA. Un accenno altresì a delle agevolazioni di prossima pubblicazione per artigiani e pmi che saranno oggetto di prossimi incontri.

Al termine la nomina del presidente comunale nella persona di Emanuele Randazzo, giovane commerciante che subentra ad Ivan Liistro.

"Avviamo questo percorso dalle aree interne - dichiarano Magnano e Miceli - nella consapevolezza che occorre ripartire dai centri minori, ricucendo un modello di relazione che metta insieme l'intero territorio provinciale. Noi vogliamo fare la nostra parte, ad Emanuele auguriamo buon lavoro e a lui andrà tutto il nostro supporto".

--