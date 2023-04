Automobilismo. Cronoscalata Linguaglossa-Piano Provenzana, vince il siracusano Luigi Fazzino

È Luigi Fazzino il vincitore della 3^ edizione della Cronoscalata Linguaglossa - Piano Provenzana Etna - Nord Trofeo Ciccio Giuffrida, organizzata dall’Asd Passione & Sport, in collaborazione con il Comune di Linguaglossa e l’Aci Sport. Il pilota siracusano, a bordo della sua Peugeot Pa 2000 Turbo, ha vinto la classifica assoluta ed ha percorso il tracciato nel tempo di 7'35.37. Rispettato, dunque, il pronostico della vigilia. Per Fazzino si tratta dell’ennesimo successo. Lo scorso anno si era aggiudicato anche la 23ª edizione della storica Cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia. Secondo posto per il comisano Franco Caruso, al volante della sua Zytec Np01-2, che ha completato le due gare in 7'44.71. Terza piazza per Dario Gentile che, a bordo della sua Honda Pa21S, ha tagliato il traguardo con il tempo di 8'13.19. Per il Campionato Italiano Bicilindriche il primo a classificarsi è stato Andrea Currenti con il tempo di 10'09.15, secondo e terzo posto, invece, per Angelo Mercuri, con 10'12.41, e Francesco Fichera, con 10'22.93. Nella categoria auto storiche si è registrato il successo di Giuseppe Riccobono, nel primo raggruppamento, di Edoardo Piazza, nel secondo raggruppamento, di Giombattista Motta, nel terzo raggruppamento, e Antonio Piazza, infine, nel quarto raggruppamento.