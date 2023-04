Da Chiaramonte Gulfi alla Calabria. Nasce il pastificio Sam gestito da tre giovani immigrati

Sabato scorso, a Mangone (Cosenza) è stato inaugurato il pastificio SAM, realizzato e gestito da Sadia Diaby, 23 anni, Adama Traore, 23 anni, entrambi del Senegal, Madi Minougouy, 22 anni, della Costa d’Avorio. I tre giovani hanno costituito la cooperativa SAM, un’azienda per la produzione di pasta fresca e ostie. Accanto al pastificio SAM, è sorto anche il brand “PARTICULA – pane per la messa”, che produce le ostie destinate alle celebrazioni.

Il pastificio Sam ha un legame forte con il Ragusano, soprattutto con Chiaramonte Gulfi, dove ha sede la cooperativa Fo.Co, capofila del progetto.

La nascita della cooperativa è stata infatti sostenuta dal progetto “Fare sistema oltre l’accoglienza”, sostenuto da Fondazione con il Sud, dalle cooperative Fo.Co., di Chiaramonte Gulfi (Rg) e Mi.Fa., di Cosenza, Amu (Azione Mondo Unito, Ong fondata nel 1986) e AFN (Associazione Azione Famiglie Nuove). Oggi, Sadia, Adama e Madi producono e vendono il loro prodotto già apprezzato da molte famiglie, ristoranti e rivendite commerciali. Alla realizzazione della pasta hanno unito la produzione artigianale di ostie per la messa. Loro sono musulmani.

A tagliare il nastro inaugurale, sabato sera, sono stati il presidente della cooperativa, Adama Traore, insieme a Sadia Diaby, Madi Monougouy, al sindaco, Orazio Berardi, al parroco di Piano Lago, don Franco Staffa. Erano presenti anche il sindaco di Rogliano, Giovanni Altomare, con il presidente del consiglio, Antonio Simarco e il sindaco di Santo Stefano di Rogliano, Lucia Nicoletti. Ai tre giovani imprenditori è arrivato anche il saluto dell’Imam Mokhtar Dramé.

Il progetto del Pastificio Sam parte da lontano. Sadia, Madi e Adama sono arrivati in Italia da minorenni, cinque anni fa. Erano giovani e con tanti sogni nel cassetto: avevano sfidato il mare e i pericoli ed erano approdati in Calabria, a Corigliano. Erano ospiti del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) di Rogliano “Casa Ismaele”, gestito dalle Coop. Fo.Co. e Mi.Fa. e da AFN.

Due anni fa la svolta. Dopo aver imparato la lingua e un mestiere, hanno scelto di fare i pastai, frequentando un corso. Il progetto “Fare sistema oltre l’accoglienza” ha fatto da incubatore d’impresa: sono stati seguiti e accompagnati. In questi anni, vari ostacoli burocratici hanno rallentato il loro percorso. Oggi il sogno è diventato realtà: inizia il loro progetto di vita in Italia, in Calabria, dove hanno deciso di rimanere.

Nella foto, da sinistra: Madi Minougouy, Sadia Diaby, Adama Traore