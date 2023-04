"Bike Tour for Trees", il Lions Club di Lentini premiato per gli alberi piantumati

Il Lions club di Lentini ha ricevuto il riconoscimento per il service “Piantumazione alberi”, per aver piantato durante la campagna di piantumazione 130 alberelli sul territorio di Lentini, Carlentini e Francofonte. Il riconoscimento è stato consegnato, domenica, a Siracusa nel corso della manifestazione conclusiva promossa dal gruppo "Bike Tour for Trees" che si è conclusa davanti alla Chiesa di San Giovanni alle catacombe. Il premio è stato consegnato dalla presidente della VII circoscrizione Lions, Maria Catalano al presidente del Lions Club di Lentini Angelo Lopresti. La campagna di “Piantumazione di alberelli”in tutta la Sicilia nata dalla collaborazione tra il Distretto Lions 108 YB Sicilia e l’associazione ciclistica dilettantistica “ASD Pianeta Etna Amici in bici” è servita, tramite i Lions di tutta l’Isola per contribuire alla protezione del clima.