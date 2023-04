Floridia sconvolta per la morte di Vito, aveva lavorato per 4 anni da 'Peppe Nappa' ad Augusta

Floridia è un paese distrutto dal dolore per la scomparsa di Vito Bugliarello, 34 anni, uomo - eroe che per salvare due ragazzini che rischiavano di annegare, ci ha rimesso la vita. rimanendo incastrato tra gli scogli nel mare della 'Marchesa' ad Avola. Ad essere sconvolti per una morte improvvisa sono gli ex colleghi di lavoro dell'uomo ed in particolar modo una dei titolari del supermercato 'Peppe Nappa', nel punto vendita di Augusta, Alessia Scorpo. "Siamo addolorati- dice la donna - Vito ha lavorato 4 anni per noi ed era uno di famiglia. Un bravissimo ragazzo, di famiglia, che non ha mai dato alcun problema. La sua disponibilità - aggiunge la commerciante - era totale, si adattava a tutte le esigenze del supermercato. Puntuale nel lavoro, si adattava a tutte le esigenze. Negli ultimi mesi di lavoro è stato al mio fianco dimostrando le sue capacità al di là di quelli che potevano essere i suoi compiti ordinari. Quando ha deciso di dimettersi, due anni fa, per me è stata una mazzata. Mi disse che voleva girare il mondo, voleva fare altre esperienze di vita e dedicarsi al suo grande amore: la natura. Mi dispiaceva che andava via, ma non l'ho voluto trattenere. Non me la sono sentita di rovinargli un sogno, quello di essere un uomo libero e discegliere il suo modo di vivere". Alessia Scorpo ancora provata per la tragedia di sabato pomeriggio racconta: "Ogni qualvolta aveva mezza giornata libera, andava nei posti più suggestivi della provincia di Siracusa, Dall'Area protetta del Plemmirio, alla riserva di Cavagrande, a Vendicari ad altre zone naturalistiche. Qualcuno ha scritto che non sapeva nuotare e non credo che sia così. Penso che la tragedia nel mare di Avola si sia consumata per le ferite provocate dalla sua caduta accidentale. Vito che è riuscito a salvare i due ragazzini, non era una sprovveduto e non avrebbe mai messo la sua vita a repentaglio".

"Vito fino all'ultimo è stato un eroe, ha dimostrato di essere un altruista e di amare il prossimo. La sua famiglia deve essere fiera per questo giovane e tutto il nostro Gruppo è vicino in un momento così doloroso dove non ci sono parole per potersi rassegnare.. Bugliarello non era figlio unico, ha una sorella che lavora fuori Floridia. Tante le testimonianze di affetto per la famiglia. "Sono persone speciali e perbene - conclude Alessia Scorpo - non meritavano una tragedia immane".