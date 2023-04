Rifiuti a Pachino, il 25 Aprile si farà il porta a porta

Dusty comunica agli utenti del comune di Pachino che, a seguito di una richiesta degli uffici comunali pervenuta nella giornata di oggi, si rettifica quanto comunicato in data 23 aprile 2023.

In riferimento a giorno 25 aprile, Festa della Liberazione, il servizio di raccolta porta a porta sarà regolarmente effettuato come da calendario settimanale.

I servizi Ritiro Rifiuti Ingombranti e Numero Verde non saranno invece attivi, come precedentemente comunicato, e l’Isola ecologica rimarrà chiusa.