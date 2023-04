Fanfara dell'Aeronautica in concerto al Teatro di Siracusa

Per regolamentare la mobilità nell’area attorno al teatro comunale di Siracusa che venerdì 28 ospiterà un concerto della Fanfara dell’Aeronautica Militare, è stata emessa apposita ordinanza che dispone alcuni divieti di sosta.

Dalle 17 alle 23 del giorno dell’evento sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, fatta eccezione per i veicoli interessati all’evento, per quelli di Forze dell’ordine e delle autorità, e per i titolari di stallo personalizzato per persone diverse abili in piazza San Giuseppe; in via Roma, nel tratto interposto tra via Privitera e il civico 111; in via Roma, nel tratto interposto tra via Torres e via del Teatro; in via del Teatro; in via Larga, nel tratto interposto tra via della Giudecca e il civico 14; in via Larga, nel tratto interposto tra il civico 40 e via Nizza.