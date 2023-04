Scicli, nasce una casa famiglia pubblica per i cani randagi: sarà la prima in Sicilia

Nascerà a Scicli, con fondi statali, una casa famiglia pubblica per cani randagi. Sarà la prima in Sicilia, secondo questa tipologia. La notizia è stata comunicata dall’Amministrazione comunale, in particolare dall’Assessore alla tutela degli animali Vincenzo Giannone, ad apertura dei lavori a Palazzo Spadaro a Scicli dei lavori del convegno di approfondimento sul tema dei diritti degli animali e al vernissage della mostra d’arte, che hanno segnato l’avvio del progetto civico e artistico “Nel segno del patto antico, il cane con l’uomo”. Ideato e curato dalla critica d’arte Elisa Mandarà affiancata, nel Comitato promotore, da Resi Iurato, Claudia Marotta, Franca Rita Russotto e Rita Trovato. Elisa Mandarà ha coinvolto le associazioni animaliste di Scicli Argo Tierschutz Sizilien e Gli Amici di Italo, in questo progetto, che intende rilanciare l’attenzione sulla tutela degli animali anche attraverso donazioni, che possano sostenere le ingenti spese quotidianamente sostenute dalle volontarie per il recupero dei cani sul territorio, il ricovero, l’iter sanitario, la promozione delle adozioni. Con tali finalità dieci artisti iblei hanno aderito all’iniziativa, realizzando opere che rappresentano il patto millenario tra uomo e cane. Le dieci opere, create da Arturo Barbante, Salvo Barone, Giovanni Blanco, Carmelo Candiano, Salvo Catania Zingali, Giuseppe Colombo, Giovanni La Cognata, Franco Polizzi, Giuseppe Puglisi, Giovanni Robustelli, saranno in mostra fino al 22 maggio, sempre a Palazzo Spadaro. Sono state realizzate da Gianni Mania 100 litografie numerate, dieci per ciascuna opera dei Maestri Iblei, acquistabili attraverso donazioni, che, come da progetto, andranno interamente devolute al sostegno degli amici a quattro zampe, come i proventi del catalogo di Elisa Mandarà.