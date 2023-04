Volley, serie C donne. Genovese Umberto Siracusa chiude in bellezza e blinda il quinto posto

ASD Volley Valley Catania 0

Genovese Umberto Siracusa 3

Asd Volley Valley Catania: Grillo, Ravalle, Cannavò, Carpinato C., Carpinato L., Di Paola, Pistone, Tomasello, Giorgianni, Castiglione Giuliana, Zummo, Castiglione Gaia, Mazzoccoli. All. Giuffrida

Genovese Umberto Siracusa: Calvagno, Cantalanotte, Iemmolo, Iemulo, Moncada, Caniglia, Bennardo, Farinella, Valenti, Padula. All. Italia.

Arbitri: Sorbello di San Gregorio e Guarnaccia di Paternò.

Parziali: 13-25, 23-25, 20-25

Vittoria in tre set in trasferta contro la Volley Valley per chiudere in bellezza il campionato di serie C girone B di pallavolo femminile. La Genovese Umberto si sbarazza in una settantina di minuti di gioco della squadra catanese nell’ultima giornata e conclude il torneo al quinto posto in classifica a quota 34 punti. Primo set a senso unico con le ospiti (prive di molte giocatrici) che imprimono ritmi alti al match, interpretando bene ogni fondamentale e lasciando ben poco alle avversarie. Nel secondo parziale, le aretusee si rilassano e le catanesi prendono coraggio, andando più di una volta in vantaggio e arrivando nel finale ad annullare un gap di 4 lunghezze (da 19-23 a 23-23). Poi però la Genovese Umberto realizza due punti di fila e si porta sul 2-0. Nel terzo set le ospiti chiudono i conti con una condotta di gara attenta, evitando alcune delle amnesie che avevano caratterizzato il set precedente e festeggiando la vittoria numero 11 (sulle 20 gare disputate) in un campionato in cui sono andate oltre ogni aspettativa.

“Siamo contenti di ciò che ha fatto la squadra anche se – ha detto il vicepresidente Salvo Corso – ad un certo punto della stagione pensavamo di poter aspirare a qualcosa di più, lottando per obiettivi più ambiziosi. Le difficoltà logistiche però hanno condizionato il nostro cammino perché la mancanza di allenamenti adeguati per un campionato di serie C si è fatta sentire. La posizione finale comunque ci lusinga perché rispecchia l’impegno e la voglia di emergere di un gruppo giovane, che ha interpretato tutte le gare con impegno e professionalità. Ringrazio le giocatrici per le emozioni e le soddisfazioni che ci hanno regalato. Per il prossimo anno ci sono dei punti fermi da cui ripartire e programmeremo la stagione con l’intento di fare meglio”.

“Ci tenevamo a chiudere bene il campionato dopo tre sconfitte consecutive – ha sottolineato la centrale catanese della Genovese Umberto Stefania Caniglia – Siamo contente per il quinto posto finale che ci ripaga dei sacrifici sostenuti. Quest’anno per la prima volta ho giocato a Siracusa e mi sono trovata benissimo perché la società è rappresentata da persone competenti e per bene. Ho così terminato la mia carriera, a 40 anni ho deciso di dire basta. E’ stato bello chiudere con una vittoria”.