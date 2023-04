Nuovo direttivo del Movimento forense di Siracusa

È stato eletto il nuovo Direttivo della sezione di Siracusa del Movimento Forense, Associazione di Avvocati presente sull’intero territorio nazionale: sarà l’Avv. Vito Cosentino a guidare, come Presidente, la struttura territoriale, unitamente al Direttivo composto dagli Avvocati Mimma Coco (Vice Presidente), Giorgio Nicastro (Segretario) e Daniela Pulino (Tesoriere).

Formazione e iniziative a sostegno di un Avvocatura che sia autonoma, libera e indipendente: queste le principali assi direttrici dell’Associazione, che conta oltre 50 sedi e più di 2.000 iscritti in Italia e che è divenuta oggi tra le realtà associative forensi maggiormente presenti e rappresentative nel panorama nazionale.

“Sono lusingato dall’incarico che mi è stato affidato, unitamente agli altri componenti del Direttivo, nella guida della sezione” afferma il Presidente Avv. Cosentino “nel ringraziare il Presidente uscente, Avv. Vito Brunetto, e il precedente Direttivo per il lavoro svolto, auspichiamo una fattiva collaborazione con le Istituzioni Forensi e con le realtà associative già presenti nel Foro, nell’impegno, comune e costante, di contribuire a favorire, promuovere e tutelare l’attività dell’Avvocatura, rinsaldandone i vincoli di solidarietà a colleganza, ed anche a promuovere la formazione, gli studi, le iniziative culturali e scientifiche volte al miglioramento delle conoscenze e delle problematiche connesse alla giustizia, specie nel delicatissimo momento di riforme che stiamo attraversando”.