Il 25 Aprile ad Acate: le tre lapidi e la necessità di fare i conti con la Storia

Fascismo, Resistenza e memoria condivisa. Il dibattito, lo scontro ideologico, la necessità di fare i conti con la Storia, distinguendo tra chi soffocò la libertà e chi si batté per recuperarla, ogni anno per il 25 Aprile si rinfocola e offre “il pretesto” ad osservatori attenti e scrupolosi per rileggere in chiave critica quanto è scolpito nelle lapidi a imperitura memoria.

Sulla facciata del municipio di Acate sono state poste dalle Amministrazioni Comunali di concerto con l’ANPI, nel 1975, nel 1985 e nel 1995, tre lapidi. Domani, alle 18, il primo cittadino Giovanni Di Natale deporrà corone di alloro.

Nella prima si può leggere : “ Trenta anni fa si concludeva l’epopea quando gli italiani nella diversità ideologica, uniti nella Resistenza, insorsero contro l’oppressore in difesa della libertà. Le stesse forze che ieri si opposero al nazifascismo, questa lapide a memorie e a monito perenne dei posteri murarono. 25-4-1975, Acate Democratica”.

Nella seconda si ricorda l’unico partigiano acatese : “La civica amministrazione di consenso democratico, e il popolo di Acate, alla memoria del martire partigiano Casale Vincenzo, fucilato dai nazisti a S. Giustina in Colle il 27-04-1945, simbolo di libertà, giustizia sociale, pace. Acate Democratica, 25-4-1985”.

La terza fu condivisa da maggioranza ed opposizione : “Il Consiglio comunale in ricordo ed onore dei partigiani caduti per la liberazione dell’Italia dalla dittatura nonché in ricordo delle vittime dei campi di sterminio, delle violenze ed aggressioni in genere volute dal “regime” a monito dei posteri affinché ne traggono il dovuto insegnamento e si impedisca il ripetersi di guerre e quindi l’istaurarsi altri regimi autoritari in genere, depone la presente lapide. Acate, 25-04-1995”.

Ora sorvolando su qualche refuso ortografico, si comprende chiaramente come quel testo fu il frutto di un sofferto compromesso tra le forse politiche del tempo che mentre anticipavano i tempi dell’auspicata “pacificazione ma non parificazione”, tra vincitori e vinti, vittime e carnefici, si astennero dal nominare fascismo e comunismo, trincerandosi in un’espressione, “in genere”, che non si addice alla verità storica. Ecco perché da più parti se ne chiede la correzione da parte del nuovo sindaco e del nuovo Consiglio comunale.

Ma chi era Vincenzo Casale? Soldato di fanteria, classe 1908, richiamato alle armi nel 1942, dopo l’8 Settembre, non scelse di ritornare subito in Sicilia come tanti commilitoni, ma ospitato da una famiglia, si unì ad una formazione partigiana che operava in Veneto.

La località in cui Casale, padre già di due figli, perdette la vita, è Santa Giustina in Colle, un paese che nel 1945 contava circa 6000 abitanti, distante 20 km da Padova.

“La notte del 25 aprile – racconta il figlio Salvatore – un gruppo di partigiani era riuscito ad impadronirsi del paese scacciando i tedeschi e svuotando i loro magazzini. L’azione ebbe fatali conseguenze perché tedeschi e Brigate Nere organizzarono subito un rastrellamento, catturando una sessantina di ostaggi, fra cui il parroco del paese e mio padre”.

Ben 24 persone tra civili e partigiani, fra cui due ragazzi e due sacerdoti, allineati contro il muro della chiesa, furono passati per le armi dal plotone di esecuzione. Erano le 15 del 27 aprile 1945.

Il corpo di Vincenzo Casale rimase per oltre trent’anni nel piccolo mausoleo del paese dedicato ai martiri della strage: “Nel 1977 ci mettemmo in contatto con la famiglia Guttardella e, quindi, con il comune di Santa Giustina. Ci ospitarono per alcuni giorni e finalmente riuscimmo ad ottenere l’autorizzazione a riportare con noi, in treno, la bara che conteneva le spoglie di mio padre. Così si esaudiva il desiderio della famiglia di dargli una degna sepoltura”.

Un parente e concittadino di Vincenzo Casale, che risiedeva nella stessa zona del Padovano, riuscì invece tornare a casa. Vincenzo Casale che aveva deciso di lottare per la libertà, verosimilmente fu soltanto più sfortunato.

Emanuele Ferrera