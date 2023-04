Incendio a Siracusa di viale Paolo Orsi: minacciato parco di piazza Adda

Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi a Siracusa in un'area incolta. Il fuoco è divampato in viale Paolo Orsi, ma per il forte vento ha pure minacciato il parco di piazza Adda. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno bagnato l'area circostante le fiamme per evitare che l'incendio si propagasse fino al parcheggio di piazza Adda. Evitato anche che il fuoco prendesse di mira un'azienda che vende materiale per l'edilizia. Per motivi di sicurezza viale Paolo Orsi è stato chiuso dalla polizia municipale in direzione di Siracusa. per oltre mezz'ora. A bruciare sterpaglie, rami secchi e forse anche scarti di inerti. Nel cielo di Siracusa Sud si è levata una colonna di fumo nero. Soltanto a tarda sera, anche per il calare del vento, i pompieri hanno avuto ragione delle fiamme.