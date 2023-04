C'è attesa per il Palio dell'Ascensione a Floridia, ecco i 19 cavalli iscritti alla corsa

A Floridia è già conto alla rovescia per il Palio dell'Ascensione, la corsa dei cavalli che si disputerà a partire dal 20 maggio nel tracciato in sabbia di corso Vittorio Emanuele. In questi mesi di perparazione si sono formate delle scuderie ed acquistato anche cavalli per una competizione storica che è ripresa lo scorso anno dopo uno stop di quasi vent'anni. Le regole sono sempre le stesse: fantini 'puliti' ovvero che non siano mai stato denunciato per le scommesse clandestine e lo stesso vale anche i proprietari. Sarà il sindaco Marco Carianni a potare l'elenco con i nomi di fantini e cavalli alla Prefettur di Siacusa per il nulla osta al Palio. La manifestazione dell'Ascensione 2023 avrà una durata di 15 giorni ed il programma sarà un polo di attrazione per i tanti forestieri interessati agli eventi e non solo le corse dei cavalli. Tornando al Palio, sono già 19 cavalli e fantini pronti a darsi battaglia sul tracciato cittadino. Ecco gli iscritti al Palio: Zingaro Baio, scuderia Scalora Sebastian, Fantino Zappulla Carmelo; Cedro, scuderia Papaleo Emanuele, Fantino Scalora Daniele; Degheotto, scuderia Lucca Salvatore, Fantino Cannarella Gabriele; Readychope, scuderia Fiume Antonino, Fantino Guerrieri Sebastiano; Diorr de Mores, scuderia Tarantello Antonino, Fantino Scalora Daniele; Bontour, scuderia Cutrale Antonino, Fantino Cannarella Giuseppe; Coralina, scuderia Piperito team, Fantino Guerrieri Sebastiano; Carabina Desert, scuderia Latina Antonino, Fantino Cannarella Giuseppe; Donnaiolo, scuderia Indomenico Salvatore, Fantino Cannarella Giuseppe; Carlo Magno, scuderia Gallo Paolo, Fantino Manuele Giuseppe; Zelo, scuderia Del Vecchio Salvo, Fantino Formica Giovanni; Casper Ghost, scuderia Bonfante Oreste, Fantino Scalora Daniele; Demonio, scuderia Russo Angelo, Fantino Cannarella Gabriele; Arrajulida, scuderia Di Blasi Salvo, Fantino Scalora Daniele; Beautiful Star, scuderia Gianpaolo Mazzarella, Fantino Gentilesca Giuseppe; Corallu, scuderia Bocciolo Giuseppe, Fantino Cannarella Gabriele; Brunei, scuderia Angelo Guardo, Fantino Macca Sebastian; Diddau, scuderia Calafiore Giuseppe, Fantino Zappulla Carmelo; Contessa Rossa, scuderia Angelo Sortino, Fantino Manuele Giuseppe.

L.M.