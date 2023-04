Asp Ragusa, Piero Bonomo nominato direttore coordinamento staff direzione tecnica

Il direttore sanitario dell'ospedale Maggiore di Modica, Piero Bonomo, è stato nominato Direttore dell’Unità operativa complessa coordinamento staff direzione tecnica dell'Asp di Ragusa. La nomina è stata decisa dal commissario dell'Asp, Fabrizio Russo. La figura di Bonomo sarà quella di raccordo tra la direzione ed i vari capi dipartimento. "Con il Dottore Bonomo abbiamo collaborato tanti anni in diverse occasioni e tutti abbiamo avuto modo di apprezzarne le doti umane e professionali - afferma in una nota il parlamentare regionale modicano Ignazio Abbate - e sono certo che i tanti anni di esperienza maturati grazie al suo ruolo di Direttore dell’Ospedale Maggiore di Modica, lo potranno aiutare ad accelerare tutti i procedimenti di riorganizzazione dell’intera azienda sanitaria di Ragusa in raccordo stretto con il Commissario , Russo, e con i capi di dipartimento. Grazie anche alla collaborazione che abbiamo avuto con il Dottor Russo l’ASP di Ragusa negli ultimi mesi ha intrapreso un percorso virtuoso che proseguirà anche in futuro per rendere la sanità iblea fiore all’occhiello in ambito regionale".