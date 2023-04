Il 25 Aprile, omaggio di Mattarella all'Altare della Patria

Al termine della cerimonia del 25 aprile, il presidente della Repubblica Mattarella, affiancato dal ministro della Difesa Crosetto, ha ricevuto nuovamente gli onori militari e ha ascoltato ancora una volta l'inno nazionale.

Successivamente il presidente Mattarella ha salutato con una stretta di mano la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e la presidente della Corte Costituzionale Costituzionale Silvana Sciarra, trattenendosi per un breve scambio di battute ai piedi dell'Altare della Patria.

Il capo dello Stato ha lasciato Piazza Venezia. E' poi atteso in Piemonte per le celebrazioni del 78/mo anniversario della Liberazione.