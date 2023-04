Modica, 25 Aprile: solo un mazzo di rose del PD al Monumento ai Caduti

Nessuna celebrazione istituzionale a Modica per il 25 Aprile. Assente la Commissaria, Domenica Ficano, che non avrebbe delegato nessuno a rappresentarla per l'organizzazione di una semplice e sobria cerimonia. Ad ovviare alla dimenticanza ci ha pensato il Partito Democratico ed alcuni esponenti progressisti che sostengono la candidatura a sindaca di Ivana Castello. I Dem hanno deposto un mazzo di rose rosse e blu ai piedi del monumento ai Caduti, in piazza Municipio. Una iniziativa spontanea per ovviare, in qualche modo, ad una grave dimenticanza istituzionale.