E' morto a Palermo ex presidente del tribunale Giovanni Puglisi

E' morto a Palermo Giovanni Bosco Puglisi, gia' presidente del tribunale del capoluogo siciliano, nel periodo compreso tra il 2001 e il 2009: aveva 87 anni ed era in pensione dal 2010. Giudice schivo e riservato, aveva cominciato come pretore ed era stato anche pubblico ministero, per poi assumere le funzioni giudicanti, mantenute fino alla fine della carriera, durata 48 anni e 7 mesi. Puglisi diresse il tribunale palermitano negli anni in cui si celebrarono e si conclusero alcuni dei cosiddetti "Grandi processi" istruiti quando alla guida della Procura c'era Gian Carlo Caselli: Mannino e Dell'Utri su tutti. Era sempre lui il presidente del tribunale quando fu avviato e concluso in primo grado il dibattimento sulle Talpe in Procura, che porto' alla condanna e alle dimissioni del presidente della Regione in carica, Toto' Cuffaro.Sempre attento a evitare polemiche e a non essere sopra le righe, Puglisi aveva sempre tutelato la terzieta' dei suoi magistrati. "I giudici italiani - disse nell'andare in pensione - sono quelli che ho conosciuto io e non somigliano alla rappresentazione che qualcuno ne da' con ingiustificabile disprezzo". I funerali domani alle 9,30 nella chiesa di Santa Luisa di Marillac