Giovani morti sulla A29, Procura dispone autopsia

La procura di Palermo ha disposto l'autopsia sul corpi di Alessio Fardella, 35 anni, e di Salvatore Tantillo, 20 anni, morti nell'incidente di domenica scorsa sul raccordo della Palermo-Mazara all'altezza di Leroy Merlin. Con lo scooter Honda Sh 150 sono finiti su una Bmw ferma in corsia di emergenza per un guasto. L'esame sarà eseguito domani all'istituto di medicina legale del Policlinico.L'ipotesi su cui stanno indagando gli agenti della polizia stradale è che i due avessero preso parte ad una corsa clandestina o stessero provando lo scooter per un'eventuale gara. Ci sarebbe delle immagini che gli agenti stanno visionando.