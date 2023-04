Migranti, il ministro Piantedosi: "Un piano per trasferimenti veloci da Lampedusa"

"Un piano complessivo per rendere i trasferimenti da Lampedusa piu' veloci possibili". E' l'idea rilanciata dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in occasione della visita a Lampedusa. Il progetto e' stato ribadito durante la riunione con il sindaco dell'isola, Filippo Mannino. Piantedosi ha aggiunto: "Penso a soluzioni che abbiano una proiezione non dico strutturale ma di gestione ordinata dei flussi, ma anche che di fatto spostino altrove il problema". Il titolare del Viminale ha sottolineato il "grande riguardo per il ruolo che sta esercitando ed ha sempre esercitato Lampedusa riguardo alla gestione dell'emergenza".