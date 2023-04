Trasporti, la Faisa Cisal apre un contenzioso con Interbus

Come sindacato Faisa Cisal (autolinee private), riteniamo che quanto accaduto nei giorni scorsi è un fatto increscioso, fuori da ogni logica commerciale.

I mezzi di INTERBUS, in maniera abusiva hanno transitato dal Capolinea di piazza Giovanni XXIII a Catania con il loro autobus di linea e hanno imbarcato passeggeri per Siracusa.

Un atto di concorrenza sleale, fuori dal comune, finalizzata ad ottenere un vantaggio su AST Spa (Partecipata della Regione Siciliana) che attraversa un delicato momento di crisi e che in tutti i modi l’attuale Governace sta cercando di uscirne fuori a salvaguardia della continuità aziendale e degli attuali livelli occupazionali (800 lavoratori circa, fra effettivi e somministrati).

Abbiamo provveduto a informare dell’accaduto il Dipartimento Regionale Trasporti, al quale si chiede di prendere provvedimenti.