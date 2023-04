Scontro auto-moto sulla A18 Catania-Messina: morta donna, grave un 24enne

Una donna è morta in un incidente stradale verificatosi questo pomeriggio sull'autostrada Messina-Catania, all'altezza dcel Ponte Alcantara, in territorio di Calatabiano. Per cause da accertare si sono scontrate una moto e un'auto. La peggio alla donna che viaggiava sul sellino posteriore della moto. Grave anche il 24enne conducente della moto che è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 e alle forze dell'ordine, anche l'elisoccorso. Pesanti riflessi sul traffico bloccato per oltre due ore.