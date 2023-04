Diciannovenne trovato cadavere nel Napoletano: ha un proiettile al torace

Il corpo senza vita di un ragazzo di 19 anni, con un colpo d'arma da fuoco al torace, è stato trovato dalla Polizia di Stato, in un'automobile ferma in via Viggiano, nella zona industriale di Caivano, in provincia di Napoli.

Accanto al cadavere trovata anche una pistola; la circostanza fa ritenere che il giovane possa essersi suicidato.

La Polizia di Stato, che al momento non esclude alcuna ipotesi, si è attivata subito dopo una segnalazione. Sul posto è giunta una volante del commissariato di Frattamaggiore e al momento sono in corso i rilievi della polizia scientifica. Gli investigatori stanno visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza.