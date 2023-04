Ragusa, torna in scena alla Maison Godot “L'ultima ribalta. Recita dell'Attore Vecchiatto”

Tornano sul palco della Maison GoDoT di Ragusa, anche il prossimo venerdì 28 aprile alle ore 21.00, sabato 29 aprile alle ore 19.00 e domenica 30 aprile alle ore 18.30, Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso nello spettacolo tragicomico “L'ultima ribalta. Recita dell'Attore Vecchiatto” di Gianni Celati. Lo spettacolo racconta la storia di due personaggi realmente esistiti, Attilio e Carlotta Vecchiatto, due attori shakespeariani famosi all'estero ma finiti nell'oblio una volta tornati in Italia.

"L'ultima ribalta-Recita dell'attore Vecchiatto", di Gianni Celati, con Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna, regia di Vittorio Bonaccorso, costumi di Federica Bisegna, spettacolo della 17esima edizione di Palchi Diversi, tornerà dal 28 al 30 aprile alla Maison GoDoT.