Avviato a Canicattini Bagni il progetto nazionale dell’AICS “Sport siamo noi plus”

Sono circa 40 le ragazze e i ragazzi della scuola media dell’Istituto Comprensivo “G. Verga” impegnati, tre le discipline individuate, Padel, Tennis Tavolo e Calcetto, altrettante le Società sportive e le Associazioni che hanno aderito al progetto nazionale “Sport siamo noi plus” dell’AICS e del Comune di Canicattini Bagni: Associazione Tennis Club Canicattini; l’ASD Tennis Tavolo Canicattini; l’Associazione Campetto Santa Rita.

Ha infatti preso il via nei giorni scorsi a Canicattini Bagni per concludersi ad ottobre, come riferisce l’Assessore allo Sport, Salvatore Di Mauro, il progetto “Sport siamo noi plus” proposto dall’AICS, l’Associazione Italiana Sport Cultura di Siracusa presieduta da Lino Russo, a cui ha aderito l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Paolo Amenta, per far sì che lo Sport sia una attività del benessere psico-fisico ed uno strumento formativo e di integrazione alla portata di tutti, con particolare attenzione alle fasce che presentano fragilità socio economiche.

Sotto la guida di istruttori qualificati, Mattia Velasco per il Padel, Fabio Amenta per il Tennis Tavolo e Paolo Mangiafico per il Calcio, i ragazzi di ambo i sessi coinvolti gratuitamente nel progetto, per due ore la settimana, 46 ore complessive per ogni disciplina sportiva, nelle ore pomeridiane sono presenti e impegnati nell’attività fisica presso gli impianti sportivi di via Solferino, la Palestra del plesso scolastico Mazzini e i campetti di calcetto di via Canale.