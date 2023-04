Incidente sulla A18: perde la vita ragazza di 27 anni, grave il fidanzato di 24

E' la ventisettenne di Aci Sant’Antonio, Arianna Franceschino, la vittima dell'incidente verificatosi questo pomeriggio sulla A18 Catania-Messina, all'altezza del Ponte Alcantara, in direzione Messina. La ragazza era sul sellino posteriore della moto condotta dal fidanzato, M.B., 24 anni. Per cause da accertare la moto si è scontrata con un'auto: le conseguenze più gravi per la ragazza che è deceduta sul colpo. Il fidanzato è stato ricoverato in codice rosso al Cannizzaro di Catania per traumi e fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto dell'incidente, oltre alle ambulanze del 118, anche le forze dell'ordine per eseguire i rilievi necessari ad accertare dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Il traffico è rimasto bloccato per un paio d'ore.

(Foto: Gazzetta del Sud)