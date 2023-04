Palazzolo Acreide, prende il via sabato 29 la stagione concertistica 2023

Sarà la basilica di San Sebastiano a Palazzolo Acreide ad ospitare il primo concerto della stagione concertistica 2023 dell’Associazione Culturale Mascagni. Ospiti del primo appuntamento i musicisti del Duo Khojayan-Poortinga, per violino e pianoforte. Il repertorio spazia dalle principali opere scritte per violino e pianoforte, dal barocco all’epoca contemporanea. Il duo ha vinto numerosi concorsi, tra cui il Gran premio del concorso di musica da camera del Baden Wurttemberg, e il primo premio al Concorso di musica da camera Luigi Nono. I due musicisti hanno una lunga carriera alle spalle, ospiti di Festival internazionali in vari parti del mondo e hanno avviato numerose collaborazioni. Inoltre hanno prodotto un documentario biografico dedicato a Pablo Sarasate in cui entrambi i musicisti hanno recitato e diretto le scene. Il documentario ha ricevuto il titolo di “Miglior film biografico” presso il Film Flicks Festival di Londra. In lavorazione un progetto discografico, che uscirà a maggio, con tutte le opere per violino e pianoforte di Sergei Prokofev. La stagione musicale dell’Associazione culturale Mascagni di quest’anno, la quarta, prevede undici concerti che spazieranno dalla musica classica, a quella popolare e al jazz. Organizzata in ogni dettaglio dal direttore artistico, il maestro Lamberto Nigro, la rassegna è stata presentata a gennaio in occasione di una serata evento. In quella occasione il fondatore dell’Associazione, il Cav. Lav. Sebastiano Messina, ha sottolineato che l’idea di promuovere una stagione concertistica stabile nasce dal desiderio di donare al territorio ibleo e soprattutto a Palazzolo Acreide un punto di riferimento per la cultura musicale e usufruire della bellezza della musica a ogni età. Il concerto del Duo Khojayan-Poortinga sarà sabato 29 nella basilica di San Sebastiano alle 20.

Per altri dettagli sulla stagione e per abbonarsi ci si può collegare al sito www.associazionemascagni.it o iscrivendosi alla newsletter, inviando i propri dati all’indirizzo email info@associazionemascagni.it.