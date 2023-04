"Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro": un convegno dell'Asp di Ragusa

Venerdì 28 aprile, in occasione della “Giornata Mondiale Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, si terrà, presso l’aula magna dell’Istituto “Galileo Ferraris”, un convegno organizzato dall’ASP di Ragusa. L’obiettivo è porre l’attenzione su una problematica attuale, che tanta afflizione causa nelle famiglie e nelle aziende coinvolte. “La frequenza del fenomeno infortunistico, spesso mortale, deve indurre le istituzioni a un impegno sempre maggiore - dice il commissario straordinario, Fabrizio Russo -. Anche giornate come queste, dai forti contenuti commemorativi, possono diventare un momento di confronto tra tutti gli attori che a diverso titolo si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Il convegno ha avuto il sostegno delle rappresentanze di Inail, Università di Catania, Ispettorato territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco, Coldiretti e Anmil, ed è aperto alla partecipazione della cittadinanza (fino alla capienza massima di 200 posti). L’iniziativa verrà introdotta dal saluto del commissario straordinario dell’ASP, Fabrizio Russo, oltre che delle istituzioni presenti. E’ prevista la partecipazione del Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, del Procuratore della Repubblica, Fabio D’Anna, del Questore, Pinuccia Albertina Agnello, oltre a quella dei sindaci della provincia iblea, delle autorità militari, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, del Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Ragusa e dei dirigenti scolastici dei vari istituti della provincia.

I lavori saranno suddivisi in panel da 15 minuti, che consentiranno di approfondire l’impegno dei rappresentanti delle istituzioni per garantire la prevenzione del fenomeno infortunistico nei vari contesti di riferimento. Le conclusioni sono affidate al Direttore sanitario aziendale, Raffaele Elia. Moderatore del convegno è Angelo Foresta, dirigente professioni sanitarie per l’Area prevenzione dell’ASP di Ragusa.