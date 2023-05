Assicurazione auto: gli elementi utili per scegliere la migliore assicurazione

Scegliere l’assicurazione per la propria auto è semplice, soprattutto grazie alle nuove tecnologie che ci consentono di richiedere preventivi e stipulare polizze in pochissimi click e ovunque ci troviamo: eppure, ancora oggi, moltissime persone si trovano in seria difficoltà nell’individuare la polizza migliore per le proprie esigenze. I motivi sono molteplici: anche il fatto stesso che l’offerta sia così variegata e che la concorrenza sia tanto agguerrita può generare confusione nei contraenti, specie per chi è meno esperto e per chi non ha ben chiaro cosa vuole.

ConTe.it, parte del gruppo Admiral, leader nel settore dell’ assicurazione auto online , offre alcuni spunti per scegliere la migliore assicurazione, certi di garantirsi l’offerta migliore al giusto prezzo.

Uno dei suggerimenti più diffuso da qualche anno a questa parte è quello di scegliere assicurazioni che operino online, e questo perché non solo offrono la possibilità di gestire la polizza in completa autonomia ovunque ci si trovi senza lunghe attese telefoniche o appuntamento in filiale, ma anche perché online è possibile abbattere costi imprescindibili in agenzia. È proprio questo il motivo per cui, anche la stessa compagnia assicurativa, spesso in filiale è costretta ad applicare tariffe più alte alle polizze che vende rispetto al canale online.

La prima cosa da fare poi, nel momento in cui si deve stipulare una nuova polizza o procedere al rinnovo di una già esistente, è confrontare quanti più preventivi possibili: dando uno sguardo al mercato e chiedendo preventivi, infatti, è possibile rendersi conto dei prezzi e di quali sono le compagnie che consentono di personalizzare la polizza in base alle nostre esigenze.

Detto ciò, vi sono alcuni dettagli cui bisogna prestare attenzione e che molto spesso non vengono citati. Ne riportiamo di seguito alcuni:

Quando si stipula una polizza RC Auto viene chiesto di selezionare la “ formula di guida ”, un’opzione che consente alla compagnia assicurativa di capire chi guiderà il veicolo e, quindi, di assegnare il prezzo più corretto al premio in base al rischio ipotizzato. Le formule di guida tra le quali è possibile scegliere sono quelle di “ Guida libera ” (chiunque può guidare l’auto e, in caso di incidente, la compagnia dovrà rimborsare il danneggiato: l’unica che consente poi di prestare l’auto senza dover temere che in caso di sinistro la liquidazione non sia possibile) “ Guida esperta ” (si dichiara che il veicolo sarà guidato solo da persone che hanno maturato una certa esperienza di guida, parametro calcolato sull’età o sugli anni di conseguimento della patente) e, infine, “ Guida esclusiva ” (la formula più restrittiva poiché l’auto potrà essere guidata solo da un unico conducente e da nessun altro);

Attenzione alle franchigie , clausole contrattuali che prevedono, a fronte di uno sconto sul premio della polizza, che il contraente paghi autonomamente, rimborsando la compagnia assicurativa, parte del sinistro liquidato dall'impresa al terzo danneggiato. Può rappresentare un vantaggio, ma solo se il veicolo viene guidato raramente o da persone molto prudenti e se il livello della franchigia non è comunque eccessivo;

Occhio anche alle clausole di esclusione e rivalsa: generalmente si limitano a casi eccezionali (come la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, senza patente o in stato di ebbrezza), ma bisogna sempre leggere attentamente il contratto per non incorrere in spiacevoli sorprese.

Tutti questi consigli presuppongono un filo comune: la correttezza e la trasparenza da parte di chi vende la polizza e fornisce tutte le informazioni di cui si può avere bisogno. ConTe.it, da sempre, è sinonimo di affidabilità, professionalità e correttezza nei confronti dei clienti: per questo e molti altri motivi è oggi una delle aziende leader del settore assicurativo online, scelta e ricercata da chiunque voglia assicurarsi la migliore assicurazione auto, e non solo, del mercato.