Teatro, al via da Barcellona Pozzo di Gotto la tournee siciliana di "Bloccati dalla neve"

Si apre venerdì 28 aprile al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto la tournée siciliana di "Bloccati dalla neve", la commedia con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere. “Bloccati dalla neve”, scritta da Peter Quilter durante il lockdown – ma non si parla di pandemia - , interamente giocata sugli scambi (e gli scontri) dei due protagonisti, portati in scena da Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere, regia di Enrico Maria Lamanna. Un unico botta e risposta, un pingpong continuo tra i due che più diversi sarebbe impossibile trovare. Dopo Barcellona Pozzo di Gotto, la commedia sarà messa in scena al Teatro Metropolitan di Catania, sabato 29 e domenica 30 aprile; quindi il 2 e 3 maggio al Teatro Garibaldi di Modica, e dal 5 al 13 maggio al Teatro Al Massimo di Palermo.