Cirs Onlus, giornata della donazione del sangue il 28 aprile a Palermo

Una giornata dedicata alla donazione del sangue, per promuovere la cultura della solidarietà e della gratuità.

A organizzarla è il C.I.R.S. Onlus, Centro di formazione professionale presente nelle province siciliane di Palermo, Messina, Enna, Ragusa, Caltanissetta e Agrigento, che conferma la propria vocazione al progresso sociale e alla crescita civile degli allievi, delle loro famiglie e di tutto il personale, docente e non.

L’evento, che si terrà venerdì 28 aprile a partire dalle 9:00 nella sede palermitana di via Generale Luigi Bertett 100, vedrà impegnati proprio gli studenti insieme ai genitori: protagonisti, temi focali per la qualità della vita quali l’educazione alla salute e alla prevenzione.

La giornata si svilupperà all’insegna della volontà di valorizzare la donazione e della piena convinzione che il contrasto alla povertà passi anche attraverso la realizzazione di adeguati sistemi di prevenzione sociale fondati sulla sicurezza collettiva.