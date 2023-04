Floridia in un silenzio surreale dà l'ultimo addio all'eroe di altri tempi

Sono le 17,20 quando le campane della chiesa di Santa Lucia suonano a morto. A Floridia c'è un silenzio surreale. La città si è fermata per rendere omaggio al giovane eroe Vito Bugliarello, 34 anni. La chiesa non può contenere la gente arrivata un'ora prima del funerale per rendere omaggio a quel giovane buono e generoso. La madre Pinella non ha più lacrime da versare, così come papà Pippo e l'unica sorella Salvatrice, arrivata dalle Marche ,dove lavora, appena appresa la notizia della tragedia avvenuta sabato pomeriggio nel mare di Avola. Ci sono anche i due ragazzini salvati da Vito, sono ancora scossi per ciò che è accaduto e a Floridia sono arrivati accompagnati dai loro genitori. Senza quell'atto di eroismo, oggi racconteremmo un'altra storia. Il destino è stato crudele per il tecnico informatico floridiano, che lascia nel dolore anche la fidanzata. Nella piccola chiesa di Santa Lucia ci sono un po' tutti. Dal sindaco, Marco Carianni, che ha proclamato il lutto cittadino, alla Prefetta di Siracusa Giusi Scaduto ed anche i rappresentanti delle forze dell'ordine. Poi un bagno di folla, gente comune che voleva esserci per l'ultimo saluto al giovane che amava viaggi e natura. Il rito funebre è stato celebrato dall'arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto con don Ambrogio concelebrante. "Era un giovane che amava la vita, ricercava il bene, desiderava costruire la fratellanza ed era disponibile con il suo sorriso, con il suo sguardo con i gesti concreti di carità", così l'arcivescovo durante l'omelia. Poi parole di conforto per i familiari per una scomparsa che lascia un vuoto profondo. Alla fine del rito funebre la bara color legno viene caricata a spalla dagli amici. Ci sono anche i due ragazzini che devono la loro vita al gesto eroico di Vito. All'uscita dalla chiesa il feretro viene salutato da un lunghissimo applauso. Floridia ha perduto uno dei suoi migliori figli. Bugliarello è stato ricordato anche all'Assemblea regionale siciliana dove Giovanni Burtone ha chiesto al presidente dell'Aula, Nuccio Di Paola, un minuto di silenzio per l'eroe di casa nostra.