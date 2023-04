Rally, posticipate a venerdì le iscrizioni alla 107esima Targa Florio

Il termine di scadenza delle iscrizioni alla 107^ Targa Florio è stato spostato alle ore 20 di venerdì 28 aprile. Per altri due giorni sarà possibile inviare le adesioni all'atteso evento automobilistico siciliano organizzato dall'AC Palermo in collaborazione con l'Automobile Club d'Italia. I numeri complessivi si avvicinano sempre più al doppio centinaio (attualmente quota 180). La proroga comprende tutte le competizioni che dal 3 al 6 maggio saranno al centro della scena sportiva con la 5 validità di Campionato Italiano, Coppa Rally di Zona e Campionato Siciliano, la partecipata ed ambita serie regionale promossa dalla Delegazione ACI Sport Sicilia. Le iscrizioni chiuderanno dunque venerdì al terzo round di Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco che aprirà l'atteso Campionato italiano Rally Junior; sarà l'apertura stagionale per la Coppa Rally di 8^ Zona con coefficiente 1,5; terzo appuntamento anche di Campionato italiano Rally Auto Storiche e con la regolarità in due declinazioni: Campionato italiano Regolarità Sport e la novità assoluta con la Targa Florio Regularity Rally, prova di Campionato Italiano Regolarità a Media, con un suo percorso dedicato e le Madonie al centro della scena. Confermata la partenza dal centro di Palermo nel pomeriggio di venerdì 4 maggio dinnanzi al Palazzo dei Normanni, la storica sede del Parlamento Regionale dell'isola.