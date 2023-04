Acate, due mostre al Castello in occasione dei festeggiamenti del Protettore

Anche quest’anno per i festeggiamenti del Protettore di Acate i tanti visitatori e devoti del Santo potranno visitare due mostre nel maniero attiguo alla chiesa che ne custodisce le spoglie. La prima, a cura del gruppo “Artisti acatesi”, dal titolo “Tripudio artistico in onore di San Vincenzo”, sarà inaugurata venerdì alle 19 con l’intervento dell’insegnante Maria Teresa Carrubba. La seconda, a cura di “ArteInsieme” di Comiso, dal titolo “al Castello” , sabato alle 20, e quale evento collaterale presenterà il libro di Teresa Bennice “La parte dell’infinito”. Oltre trenta gli appassionati di pittura, scultura, fumettistica, grafica e fotografia che faranno conoscere le loro ultime realizzazioni.

Tra di essi anche le “nuove leve”, sette artisti in erba che a giudicare dai primi lavori hanno sviluppato già un’apprezzata sensibilità, unita a una grande passione.

Le due collettive sono patrocinate dall’amministrazione comunale